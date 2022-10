Knäbel zur Trainerfrage auf Schalke: „In den letzten Zügen“

Auf einen weiteren Abstieg sei Schalke "vorbereitet", allerdings wolle der Klub "dieses Szenario unbedingt verhindern", etwa durch Spielertransfers. "Wir werden auf jeden Fall nachrüsten", erklärte Knäbel. In jedem Fall werde man im weiteren Saisonverlauf aber auch Spielern aus der Knappenschmiede "die Chance geben", sich bei den Profis zu behaupten. Erst am Freitag hatte Schalke den vereinslosen Franzosen Timothee Kolodziejczak bis zum Saisonende verpflichtet und damit auf die Verletzungsprobleme in der Abwehr reagiert.