Kramer verliert „Endspiel“ mit Schalke

Robert Skov (11./Foulelfmeter nach Videobeweis) brachte Hoffenheim nach Videobeweis früh in Führung, Schalkes Innenverteidiger Leo Greiml hatte Christoph Baumgartner zuvor am Schienenbein getroffen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Munas Dabbur (45.+2) mit einem überlegten Schlenzer auf 2:0, ehe Skov (59.) mit seinem zweiten VAR-Tor nach Handspiel von Thomas Ouwejan alles klar machte. Damit feierte Gäste-Trainer Andre Breitenreiter eine gelungene Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, die TSG übernachtet auf Rang drei. Am Dienstag treffen beide Mannschaften im DFB-Pokal in Sinsheim erneut aufeinander.