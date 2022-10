"Liegt in seiner Hand": Krösche hofft auf Hasebe-Verbleib

Das Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) in London werde „eine andere Nummer“, sagte Krösche, der weiterhin an das Achtelfinale glaubt: „Wir sind in einer sehr ausgeglichenen Gruppe, in der alles möglich ist. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit einem Sieg in Tottenham einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale zu machen.“ Frankfurt liegt nach drei Spielen mit vier Zählern auf dem dritten Platz.