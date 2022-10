"Ist bei Timo angekommen": Rose spricht sich mit Werner aus

Zum Spiel: Am 9. Spieltag der Bundesliga erwartet Rose von den Mainzern „eine hohes Maß an Aggressivität. Dafür stand Mainz auch immer. Es ist eine gute Mannschaft, wir müssen richtig dagegenhalten. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir keine Chance“, sagte Rose, der angesichts der Dreifachbelastung eine Rotation in der Startelf ankündigte.