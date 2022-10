RB Leipzig: Leidenszeit und Angst vor WM-Aus! Dani Olmo packt aus

Ein Innenbandanriss im Knie setzte den 24-Jährigen seit Anfang September lange außer Gefecht. Bereits in der vergangenen Saison war er durch zwei Muskelfaserrisse, eine Corona-Infektion sowie eine Erkältung oft ausgefallen. In der Bundesliga kam der Offensivmann nur auf 19 Partien und wollte deshalb in dieser Saison wieder durchstarten.