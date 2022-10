Bundesliga: Grifo-Rekord beschert Freiburg den nächsten Sieg

In der 14. Minute sah Friedl dann Rot - nachdem sich Michael Gregoritsch am Verteidiger vorbeigespielt hatte, wusste sich der 24-Jährige nur mit einem Foul zu helfen. Der anschließende Freistoß aus knapp zwanzig Metern blieb zwar in der Mauer hängen, doch der Ball landete bei Kiliann Sildillia, der freistehend aus kürzester Distanz knapp links vorbei schoss (16.). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)