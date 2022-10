„Sports for Future“: Fußball mit „großer Dynamik“ gegen Energiekrise

Der deutsche Fußball hat den Kampf gegen die Energiekrise mit einer „enorm großen Dynamik“ angenommen. Das glaubt zumindest Stefan Wagner, Gründer und Erster Vorsitzender der Initiative Sports for Future. Er beobachte diese Entwicklung allerdings „nach einer sehr langen Zeit, in der sich der Fußball vordergründig um sich selbst gekümmert hat“, sagte Wagner dem Sport-Informations-Dienst (SID) beim Spielmacher-Kongress in Köln.