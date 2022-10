Mainz-Coach Bo Svensson lobt RB Leipzig: "Offensive Qualität, die sonst nur Bayern hat"

Der Cheftrainer der 05er lobte noch einmal die Leistung der Mannschaft bei der 1:2-Niederlage in Freiburg am vergangenen Wochenende und forderte eine ähnliche Vorstellung: "Wir wissen, was zu tun ist - das wird uns trotzdem nicht automatisch Punkte gegen eine solche Topmannschaft bringen. Wir werden alles dafür geben, um die Leipziger vor Herausforderungen zu stellen."