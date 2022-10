VfB-Coach Wimmer fordert: „Euphorie zurückholen“

Im Schwaben-Derby zurück in die Erfolgsspur: Der VfB Stuttgart will sich gegen den FC Augsburg nach der herben 0:5-Packung in Dortmund „die Euphorie aus dem Bochum- und Bielefeld-Spiel zurückholen. Wir haben gegen den BVB vieles vermissen lassen und wollen ein anderes Gesicht zeigen“, sagte Interimstrainer Michael Wimmer vor dem Duell gegen den FCA am Samstag (15.30 Uhr/Sky).