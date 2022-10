VfB Stuttgart: Interimscoach Wimmer will "Euphorie mitnehmen"

Wimmer hielt sich dahingehend auch am Freitag bedeckt. „Es gibt eine ganz klare Absprache. Ich helfe so lange aus, bis der neue Cheftrainer da ist. Wir legen den vollen Fokus auf Dortmund. Wie es danach weitergeht, wird mir Sven Mislintat dann sagen“, betonte er vor der Partie am Samstag beim BVB.