Bochum ohne Masovic und Heintz nach Dortmund

Den VfL Bochum plagen vor dem "kleinen Revierderby" bei Borussia Dortmund weiter Personalprobleme in der Defensivabteilung. Sowohl Erhan Masovic (Adduktoren) als auch Dominique Heintz (muskuläre Probleme) fallen für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus. Vasilios Lampropoulos wird aller Voraussicht nach neben Ivan Ordets in der Innenverteidigung auflaufen, dies bestätigte VfL-Coach Thomas Letsch am Donnerstag.