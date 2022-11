Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt, 1:1 (1:0)

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Jonathan Burkardt das 1:0 zugunsten von Mainz (40.). Die Mannschaft von Bo Svensson führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Oliver Glasner von Frankfurt nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Kristijan Jakic blieb in der Kabine, für ihn kam Hrvoje Smolcic. Die Gäste drängten auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Luca Pellegrini und Sebastian Rode sorgen, die per Doppelwechsel für Ansgar Knauff und Jesper Lindström auf das Spielfeld kamen (59.). Randal Kolo Muani vollendete in der 67. Minute vor 33.305 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Gleich drei Wechsel nahm der 1. FSV Mainz 05 in der 84. Minute vor. Aaron Martin Caricol, Anton Stach und Karim Onisiwo verließen das Feld für Anthony Caci, Jae-Sung Lee und Marcus Ingvartsen. Am Ende sicherte sich die Heimmannschaft mit diesem 1:1 einen Zähler.