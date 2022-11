Bundesliga: Borussia Dortmund – VfL Bochum 1848, 3:0 (3:0)

Der BVB erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 80.000 Zuschauern durch Youssoufa Moukoko bereits nach acht Minuten in Führung. In der zwölften Minute verwandelte Giovanni Reyna einen Elfmeter zum 2:0 für die Gastgeber. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Moukoko seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Dortmund gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Edin Terzic, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Karim Adeyemi und Felix Passlack kamen für Donyell Malen und Niklas Süle ins Spiel (68.). Der VfL Bochum 1848 stellte in der 71. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Gerrit Holtmann, Christopher Antwi-Adjei und Silvere Ganvoula für Jordi Osei-Tutu, Simon Zoller und Philipp Hofmann auf den Platz. Mit dem Schlusspfiff durch Stieler (Hamburg) blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete Borussia Dortmund nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.