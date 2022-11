Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund (Freitag, 20:30 Uhr)

Am Freitag trifft die Borussia auf den BVB. Jüngst brachte der VfL Bochum 1848 Gladbach die vierte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Am vergangenen Spieltag verlor Dortmund gegen den VfL Wolfsburg und steckte damit die vierte Niederlage in dieser Saison ein.