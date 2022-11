Bundesliga: BVB-Boss Watzke verteidigt Terzic und Kehl – Winter-Transfers möglich

Die BVB-Profis kamen dagegen weniger gut weg. Der BVB-Boss nannte insbesondere die beiden Bundesliga-Pleiten vor der WM-Pause in Wolfsburg (0:2) und Mönchengladbach (2:4): „Diese beiden Spiele waren nicht das, was wir von Borussia Dortmund erwarten. Ich war zwei Tage komplett aus dem Häuschen“, so Watzke. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)