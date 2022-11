Bundesliga: RB Leipzig – Sport-Club Freiburg, 3:1 (0:0)

Nach nur 23 Minuten verließ Josko Gvardiol von der Mannschaft von Marco Rose das Feld, Benjamin Henrichs kam in die Partie. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. 41.240 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Leipzig schlägt – bejubelten in der 54. Minute den Treffer von Mohamed Simakan zum 1:0. Mit einem Doppelwechsel holte Christian Streich Christian Günter und Michael Gregoritsch vom Feld und brachte Roland Sallai und Kevin Schade ins Spiel (55.). Christopher Nkunku schoss die Kugel zum 2:0 für RB Leipzig über die Linie (56.). Christian Streich wollte den SC zu einem Ruck bewegen und so sollten Lucas Höler und Vincenzo Grifo eingewechselt für Woo-Yeong Jeong und Ritsu Doan neue Impulse setzen (59.). In der 66. Minute erzielte Lukas Kübler das 1:2 für die Gäste. In der 78. Minute verwandelte Emil Forsberg dann einen Elfmeter für RB zum 3:1. Die Gastgeber stellten in der 83. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Amadou Haidara, Yussuf Poulsen und David Raum für Kevin Kampl, Dominik Szoboszlai und André Silva auf den Platz. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Osmers (Hannover) siegte Leipzig gegen Freiburg.