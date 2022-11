Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat RB Leipzig noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst drei Zählern unterstreicht. Die Stärke des Gasts liegt in der Offensive – mit insgesamt 22 erzielten Treffern. Die Elf von Marco Rose tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.