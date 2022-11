Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Borussia Mönchengladbach, 2:1 (2:0)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 25.900 Zuschauern besorgte Christopher Antwi-Adjei bereits in der siebten Minute die Führung von Bochum. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Philipp Hofmann den Vorsprung des Teams von Trainer Thomas Letsch. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Heimmannschaft in die Kabine. In der 62. Minute erzielte Alassane Plea das 1:2 für Gladbach. Mit einem Doppelwechsel holte Thomas Letsch Antwi-Adjei und Philipp Förster vom Feld und brachte Gerrit Holtmann und Konstantinos Stafylidis ins Spiel (71.). Mit Danilo Soares und Simon Zoller nahm Thomas Letsch in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jannes Horn und Patrick Osterhage. Daniel Farke wollte Borussia Mönchengladbach zu einem Ruck bewegen und so sollten Lars Stindl und Patrick Herrmann eingewechselt für Christoph Kramer und Joe Scally neue Impulse setzen (80.). Obwohl dem VfL Bochum 1848 nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Borussia zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.