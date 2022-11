BVB will sich mit Sieg in die Winterpause verabschieden

Trainer Edin Terzic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund peilt im Duell bei Borussia Mönchengladbach einen Erfolg an. „Wir werden auf Sieg spielen und wollen unbedingt die drei Punkte einfahren“, sagte Terzic vor dem letzten Pflichtspiel des Jahres am Freitag (20.30 Uhr/DAZN): „Wir müssen jetzt nochmal alles raushauen, was der Körper zu bieten hat.“