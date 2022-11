CAS gibt Leipzig im Fall Augustin Recht

Bei dem Rechtsstreit ging es um einen 2020 abgeschlossenen Leihvertrag des Stürmers zwischen Leipzig und Leeds, der eine Kaufverpflichtung in Höhe von insgesamt 21 Millionen Euro Ablöse enthielt. Diese sollte im Falle eines Aufstiegs von Leeds in die Premier League zum Tragen kommen und in drei Raten bezahlt werden.