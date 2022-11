Dank Heimsieg: Frankfurt klettert auf Champions-League-Rang

Frankfurt am Main (SID) - Tempo, Tricks, Tore: Eintracht Frankfurt bleibt in der Fußball-Bundesliga dank einer offensiven Galavorstellung auf der Überholspur. Das Team von Trainer Oliver Glasner bezwang die TSG Hoffenheim verdient mit 4:2 (3:1) und kletterte vorbei an Borussia Dortmund auf einen Champions-League-Rang. Vier Tage vor dem prestigeträchtigen Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 zelebrierten die Hessen phasenweise Zauberfußball, leisteten sich aber auch einige defensive Unaufmerksamkeiten.