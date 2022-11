Debüt beim BVB ging bei Niederlage in Wolfsburg fast unter - Premiere für Marco Pasalic

In seiner bisherigen Laufbahn kam der 22 Jahre alte Außenspieler nur in der 3. Liga für die U23 der Dortmunder und in der Ober- sowie Regionalliga für den VfB Stuttgart zum Einsatz. Ausgebildet wurde der Kroate bei der TSG Hoffenheim und dem Karlsruher SC. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)