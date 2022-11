Dreierpack von Gnabry: Bayern überrollen Werder

Schon kurz vor Spielbeginn brandete unter den 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena Jubel auf, als das Dortmunder 0:2 in Wolfsburg verkündet wurde. Die Bayern-Fans hatten kaum Platz genommen, da durften sie erneut feiern. Bremens Abwehr, von Trainer Ole Werner erstmals in dieser Saison als Viererkette formiert, war nach Jungs Ballverlust gegen Gnabry unsortiert. Musiala schloss nach einem abgewehrten Schuss von Mane eiskalt ab.