Bundesliga: "Geiles Spiel, volle Hütte": Hertha freut sich auf Bayern

„Geiles Spiel, volle Hütte – da freuen wir uns drauf", sagte Schwarz am Donnerstag, erstmals in dieser Saison wird das Olympiastadion mit 74.667 Zuschauern ausverkauft sein: „Wir fühlen und spüren die Unterstützung der Fans jeden Tag – am Spieltag natürlich noch intensiver. Das gibt Energie. Wir freuen uns daher auf diese besondere Kulisse und wollen sie nutzen. Von mir aus könnte es direkt losgehen."