„Große Lust“: Lukebakio heiß auf Bayern-Heimspiel

"Wir wissen, was uns erwartet, aber wir dürfen nicht aus Angst unsere Prinzipien verändern", sagte Lukebakio: "Du darfst deinen Mut nicht in der Kabine lassen. Klar wird es schwer. Aber wir haben einen klaren Plan. Den soll man auch am Samstag sehen ? und Vollgas. Wir alle haben große Lust auf das Spiel."