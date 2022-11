Bundesliga: Bayer Leverkusen - Union Berlin LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Köpenicker reisen mit äußerst breiter Brust an den Rhein, sie gewannen zuletzt höchstdramatisch in der 97. Minute gegen Borussia Mönchengladbach und feierten am Donnerstag mit einem 1:0-Sieg in der Europa League die Qualifikation für die Zwischenrunde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)