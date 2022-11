Bayer Leverkusen jubelt nach Derby-Erfolg über 1. FC Köln

Leverkusen drehte also ein Spiel, auch das hatte es in dieser Saison noch nicht gegeben. „Es geht gar nicht so sehr ums Derby“, sagte Hradecky daher: „Dass wir Moral und Kampf nach einem Rückstand gezeigt haben, das freut mich eigentlich mehr.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)