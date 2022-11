Sportwetten: Bayern bleibt Tabellenführer

Geht es nach bwin wird Union Berlin (Quote 1,49) gegen Augsburg (6,25) nach dem 0:5 in Leverkusen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Borussia Dortmund (Quote 2,05) reist als Favorit zum VfL Wolfsburg (Quote 3,30). Leicht vorne liegt auch Leverkusen (2,20) im rheinischen Duell gegen Köln (3,10).