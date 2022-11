VfB kämpft mit strafferem Zeitplan gegen frühe Gegentore

In bislang 13 Partien hat der VfB acht Gegentore in der ersten Viertelstunde bekommen, in den letzten drei Spielen lagen die Schwaben jeweils schon nach vier Minuten in Rückstand. Das Thema betreffe auch "jeden Spieler individuell", betonte Wimmer: "Jeder geht mit dem ansteigenden Druck vor dem Spiel anders um, und jeder Spieler muss für sich auch wissen, was er braucht, um sofort fokussiert zu sein."