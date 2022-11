Vor WM-Beginn: Bayern Münchens Nationalspieler in Topform

Einmal mehr war dabei Musiala der Mann des Abends. Mit zwei Torvorlagen hatte der feine Techniker entscheidenden Anteil am Auswärtssieg des Rekordmeisters. Gemeinsam mit Serge Gnabry stellte Musiala zudem einen Bestwert an Torbeteiligungen in dieser Saison auf (FC Bayern: Jamal Musiala und Serge Gnabry stellen Bestmarken auf).