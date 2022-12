Bayern weiter Nummer eins bei Medienerlösen

Gegenüber dem letzten Jahr des vergangenen Rechtezyklus liegen die Bundesligisten allerdings enger beisammen. Während die Bayern in der Saison 2020/21 noch 71,1 Millionen Euro vom damaligen Schlusslicht Arminia Bielefeld trennten, sind es in der aktuellen Saison 56,9 Millionen Euro Vorsprung auf den VfL Bochum. Den größten Sprung nach vorne machte in jüngerer Vergangenheit Union Berlin, dass sich mit mittlerweile 54,9 Millionen Euro in den letzten zwei Jahren in der Rangliste von Platz 17 auf zehn verbesserte.