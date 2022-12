Bundesliga: Schwenkt FC Bayern auf Sommer als Neuer-Ersatz um?

Die Bayern könnten mit dem Schweizer einen erfahrenen Bundesliga-Spieler gewinnen. Seine Führungsqualitäten und Stärken in der Balleröffnung würden in das Spielsystem von Julian Nagelsmann passen. Außerdem ist der Nationalspieler topfit und konnte in dieser Saison bereits gegen die Bayern einen Punkt durch seine Glanzparaden mit nach Gladbach nehmen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)