Bundesliga: Trainingsstart, Trainingslager, Testspiele - die Winterfahrpläne der Klubs um Bayern, BVB, Schalke & Co.

Die meisten Bundesligisten werden erst Anfang Januar in den Trainingsbetrieb zurückkehren, ehe ab dem 20. Januar mit dem Freitagskracher RB Leipzig gegen den FC Bayern die Bundesliga in den 16. Spieltag startet. Der Rekordmeister startet am 3. Januar in die Rückrundenvorbereitung, sein Auftakt-Gegner einen Tag früher.