DFL: Watzke bindet Bayern München bei Neuausrichtung ein

DFL-Aufsichtsratsboss Hans-Joachim Watzke möchte auch die Führungsetage des Rekordmeisters Bayern München in die künftige Ausrichtung der Deutschen Fußball Liga (DFL) einbeziehen. „Wir müssen alle Kräfte bündeln. Der FC Bayern ist in alle Überlegungen eingebunden“, sagte Watzke am Donnerstag bei der Präsentation der neuen DFL-Spitze: „Es gibt nur einen deutschen Fußball.“