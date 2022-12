Eberl: Gvardiol-Anfragen „im Spam-Ordner“

Bereits am Saisonende läuft der Vertrag mit Mittelfeldspieler Konrad Laimer aus. Der Österreicher wird mit Bayern München in Verbindung gebracht. „Konny ist ein großartiger Spieler mit einer großartigen Entwicklung. Wir versuchen ihn in Leipzig zu halten. Er hat noch ein halbes Jahr Vertrag. Es werden schwierige Gespräche“, sagte Eberl.