Ex-BVB-Star Weidenfeller traut Bayern-Kandidaten Nübel und Sommer Neuer-Ersatz nicht zu

„Es muss ein absolutes Vertrauensverhältnis zwischen Spieler und Torwarttrainer herrschen. Wenn das nicht besteht, ist es natürlich unheimlich schwierig. Tapalovic ist der Torwarttrainer von Manuel Neuer, die beiden kannten sich auch schon vom FC Schalke 04, (...). Ich glaube, dass Tapalovic einen großen Anteil daran hat, dass Manuel in all den Jahren so klasse performet hat“, erklärte der 42-Jährige.