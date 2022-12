FC Bayern - Nicht mehr unanfechtbar? "Das sollte man Neuer auch sagen"

Ob Nübel die gigantischen Fußstapfen von Neuer (“vielleicht die größten, die es gibt“) füllen kann, stellt Hamann zumindest in Frage: „Ich weiß nicht, ob Nübel in München das Standing hat, dass benötigt wird. In diesem Verein die Nummer eins zu sein, ist etwas ganz anderes als in den meisten Klubs der Welt.“