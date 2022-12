FC Bayern vs. BVB in New York? Das sagt Kahn - Ex-Torhüter spricht über Vergleiche mit der NFL

„Man muss unseren Fans schon zuhören, warum sie das nicht gut finden. Ich kann das gut verstehen, denn man muss sich mal vorstellen, was Fußballfans auf sich nehmen, wenn sie samstags und unter der Woche Fußball schauen. Das heißt, sie müssen quer durch Europa reisen. Das ist alles mit finanziellen Belastungen verbunden. Ein Bundesligaspiel zwischen Bayern und Dortmund, das in New York stattfindet, hört sich zwar großartig an - aber da muss man sich in die Fans reinversetzen.“