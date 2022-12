Gikiewicz trauert verpasster WM-Chance hinterher

Seine Karriere wolle er trotz der Enttäuschung noch sechs Jahre lang fortsetzen, verkündete Gikiewicz - womöglich in Augsburg, wo er seit seinem Wechsel vor zwei Jahren vom Ligakonkurrenten Union Berlin spielt. Er sei sich "sicher, dass der FCA als Verein, der seit zwölf Jahren in der Bundesliga spielt, stabiler als Union Berlin ist, auch wenn meine bisherigen zweieinhalb Jahre nicht so erfolgreich waren, wie ich mir das vorgestellt habe".