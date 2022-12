Muskelverletzung: Köln erneut ohne Thielmann

Der 20-Jährige erlitt im Test gegen Drittligist SV Meppen (1:0) am Mittwoch eine Muskelverletzung, das teilte der Klub nach einer Untersuchung mit. Thielmann werde nun „vorerst pausieren“. Der FC ging am Donnerstag in eine Weihnachtspause und nimmt am 2. Januar die Vorbereitung auf das nächste Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (21. Januar) auf.