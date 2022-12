Schalke bleibt auch im dritten Testspiel sieglos

An der Bremer Brücke reichte es für das Team von Trainer Thomas Reis gegen Drittligist VfL Osnabrück am Donnerstag nur zu einem 2:2 (1:1). Zuvor hatte Schalke auch beim österreichischen Erstligisten Rapid Wien (2:2) und bei Hajduk Split (3:4) in Kroatien nicht gewinnen können. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)