Süle und Co. ab Mittwoch im BVB-Training

Niklas Süle, Youssoufa Moukoko und Co. bleibt kaum Zeit, die WM-Enttäuschung zu verarbeiten. Die in Katar bereits ausgeschiedenen Nationalspieler des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steigen bereits am Mittwoch wieder ins Training ein. Neben Süle und Moukoko betrifft das aus der DFB-Auswahl auch Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Karim Adeyemi.