Transfers: Salihamidzic „schließt nichts aus“

Hasan Salihamidzic (45) will sich im bevorstehenden Wechselfenster nicht nur auf der Torwartposition umschauen. „Ich bin bekanntlich kein Freund von der Winter-Transferperiode. Aber es ist während der WM-Pause einiges passiert, also schließe ich nichts aus“, sagte der Sportvorstand von Rekordmeister Bayern München in der Sport Bild und ergänzte: „Wir werden alle Optionen prüfen. Vor allem auf der Torwartposition, aber nicht nur dort.“