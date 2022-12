Wolfsburg mit Remis in Brentford

Für Brentford startet am 2. Weihnachtstag der Liga-Alltag wieder, dann erwartet der Tabellen-Zehnte der Premier League Tottenham Hotspur. Der VfL hat länger Pause, am 21. Januar empfangen die Wölfe den SC Freiburg in der Bundesliga. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)