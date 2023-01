Bayern-Star Dayot Upamecano will diese Interview-Frage nicht beantworten

Gefragt wurde Upamecano in dem Gespräch auch nach seinen Schwächen. Doch der Abwehrspieler blockte ab, aus gutem Grund: „Schwächen? Die behalte ich für mich, arbeite weiter hart. Ich will meinen Gegnern nicht sagen, was meine Schwächen sind.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)