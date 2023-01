Bundesliga: 1. FC Union Berlin – TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr)

Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg braucht Hoffenheim mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen den 1. FC Union Berlin. Zuletzt musste sich Union geschlagen geben, als man gegen den Sport-Club Freiburg die vierte Saisonniederlage kassierte. Am letzten Spieltag nahm die TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg die siebte Niederlage in dieser Spielzeit hin.