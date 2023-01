Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – VfL Bochum 1848, 5:2 (3:0)

Die 23.100 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Jae-Sung Lee brachte das Team von Trainer Bo Svensson bereits in der ersten Minute in Front. In der 18. Minute erhöhte Silvan Widmer auf 2:0 für den FSV. Karim Onisiwo schraubte das Ergebnis in der 28. Minute mit dem 3:0 für Mainz in die Höhe. Der dominante Vortrag des 1. FSV Mainz 05 im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Thomas Letsch schickte Erhan Masovic aufs Feld. Saidy Janko blieb in der Kabine. Anstelle von Gerrit Holtmann war nach Wiederbeginn Christopher Antwi-Adjei für Bochum im Spiel. Der vierte Streich des FSV war Onisiwo vorbehalten (57.). Mit zwei schnellen Treffern von Kunde Malong (70.) und Masovic (72.) machte der VfL Bochum 1848 deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Onisiwo stellte schließlich in der 87. Minute den 5:2-Sieg für Mainz sicher. Schlussendlich verbuchte der 1. FSV Mainz 05 gegen den VfL einen überzeugenden Heimerfolg.