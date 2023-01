Bundesliga: Borussia Dortmund – FC Augsburg (Sonntag, 15:30 Uhr)

Nach sieben sieglosen Ligaspielen in Serie will der FCA gegen Dortmund dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Die sechste Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Augsburg erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit dem VfL Bochum 1848 hervor.