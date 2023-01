Bundesliga: FC Bayern München – 1. FC Köln (Dienstag, 20:30 Uhr)

Am Dienstag geht es für den FC zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit neun Partien sind die Bayern nun ohne Niederlage. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich der FC Bayern München kürzlich gegen RB Leipzig zufriedengeben. Am Samstag wies Köln den SV Werder Bremen mit 7:1 in die Schranken.