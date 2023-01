Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Eintracht Frankfurt, 1:1 (0:1)

Der erste Durchgang neigte sich dem Ende zu, als Randal Kolo Muani vor 34.700 Zuschauern erfolgreich war. Mit einem Tor Vorsprung für die Eintracht ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Die passende Antwort hatte Matthias Ginter parat, als er in der 47. Minute zum Ausgleich traf. Mit einem Doppelwechsel holte Oliver Glasner Daichi Kamada und Ansgar Knauff vom Feld und brachte Sebastian Rode und Aurelio Buta ins Spiel (64.). Mit Lucas Höler und Maximilian Eggestein nahm Christian Streich in der 79. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Vincenzo Grifo und Yannik Keitel. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SC und Frankfurt spielten unentschieden.